Lookman e Sulemana regalano definitamente il terzo posto in classifica a Gasperini. Giallorossi battuti dopo 19 partite

L’Atalanta batte 2-1 la Roma nel match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A e conquista matematicamente l’accesso alla prossima Champions League. Gli orobici infatti conquistano il terzo posto in classifica e salgono a 71 punti diventando irraggiungibili per Juventus e Lazio, appaiate in quarta posizione a quota 64 a due turni dal termine. La Roma invece resta ferma a quota 63 punti.

Gara intensa al Gewiss. Apre le marcature per i padroni di casa Lookman con un diagonale vincente al 9′. I nerazzurri sfiorano più volte il raddoppio. La squadra di Ranieri reagisce e pareggia prima dell’intervallo grazie a un colpo di testa di Cristante al 32′ su assist di Soulè. Nella ripresa parte meglio la squadra di Gasperini, i giallorossi difendono ma al 76′ arriva la rete decisiva per i bergamaschi ad opera del giovane centrocampista Sulemana, da poco entrato in campo dalla panchina. Un successo festeggiato in campo da squadra, società e tifosi.

