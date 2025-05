Entrambe le squadre salgono a quota 64 punti, + 1 sulla Roma

Finisce 1-1 lo scontro diretto tra Lazio e Juventus nel match valido per la 36a giornata di Serie A, risultato che lascia invariati i distacchi in ottica corsa al quarto posto che vale l’ingresso in Champions League. Entrambe le squadre salgono infatti a quota 64 punti, a +1 sulla Roma in campo lunedΓ¬ in casa dell’Atalanta. Kolo Muani sblocca il risultato al 6′ della ripresa di testa su cross di McKennie. Al 15′ una gomitata di Kalulu lascia i bianconeri in dieci uomini. Il forcing finale dei padroni di casa produce il pareggio in pieno recupero con un tocco da due passi di Vecino, al 51′ del secondo tempo.

Vecino equalises for Lazio at the death!!! πŸ’₯⚽️#LazioJuve 1-1 pic.twitter.com/4zuFov6gtz β€” Lega Serie A (@SerieA_EN) May 10, 2025

Lazio-Juventus, il tabellino

LAZIO – JUVENTUS 1-1 (0-0)

Marcatori: 50’ Kolo Mouani (J), 90’+6 Vecino (L)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (dal 64’ Lazzari), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (dal 64’ Vecino); Isaksen (dal 52’ Pedro), Dele-Bashiru (dal 52’ Dia), Zaccagni; Castellanos.



All. Marco Baroni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Alberto Costa (dal 78’ Douglas Luiz); McKennie, N. Gonzalez (dal 46’ Conceicao, dal 85’ Gatti); Kolo Mouani (dal 75’ Adzic, dal 85’ Vlahovic).



All. Igor Tudor

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

Ammoniti: 20’ Thuram (J), 27’ Savona (J), 55’ Locatelli (L), 68’ Castellanos (L), 80’ Pellegrini (L), 89’ Guendouzi (L), 89’ Vecino (L), 90’+1 Zaccagni (L), 90’+3 Douglas Luiz (J)

Espulsi: 59’ Kalulu (J)Β

La classifica di Serie A dopo Lazio-Juventus

Napoli – 77

Inter – 74

Atalanta – 68

Juventus – 64*

Lazio – 64*

Roma – 63

Bologna – 62*

Milan – 60*

Fiorentina – 59

Como – 48*

Torino – 44

Udinese – 44

Genoa – 39

Cagliari – 33

Verona – 32

Parma – 32

Lecce – 27

Venezia – 26

Empoli – 25

Monza – 15

(* = una partita in piΓΉ)

