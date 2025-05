La sfida del Franchi vale un posto in finale in Conference League. News su orario, diretta tv, formazioni e pronostici

Fiorentina e Real Betis si sfidano al Franchi giovedì 8 maggio alle ore 21 nella sfida di ritorno della semifinale di Conference League. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv anche in chiaro su Tv8 oltre che su Sky e in streaming su NOW. Il match sarà arbitrato dallo svedese Glenn Nyberg coadiuvato dai connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist come assistenti e dal quarto uomo Mohammed Al-Hakim. Al Var gli olandesi Pol Van Boekel e Clay Ruperti.

Si parte dal 2-1 dell’andata a favore degli spagnoli, che hanno messo alle corde la Fiorentina fino al gol della speranza firmato da Ranieri per i viola. Il match resta quindi aperto a ogni risultato, anche se la Fiorentina non arriva all’appuntamento nelle migliori condizioni psicologiche dopo la sconfitta in campionato contro la Roma all’Olimpico che allontana la squadra di Raffaele Palladino dall’Europa. Il tecnico che quest’anno ha sostituito in panchina Italiano cerca la sua prima finale europea dopo le due consecutive centrate dalla Fiorentina sotto la precedente gestione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda la formazione, Palladino sembra poter contare su Dodo dopo l’operazione di appendicite di dieci giorni fa mentre a centrocampo Cataldi va verso il forfait.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Ranieri, Comuzzo, Pongracic; Parisi, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Real Betis (4-3-3): Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. All. Pellegrini.

Dove vedere in tv Fiorentina-Betis

Fiorentina-Betis sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8. Sarà possibile vederla anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in streaming su NOW.

Pronostici

Alla Fiorentina serve una vittoria contro il Betis per centrare la terza finale consecutiva di Conference League. Il ko di misura al Benito Villamarín lascia una speranza di qualificazione per i viola, che devono però migliorare il bilancio contro le spagnole (due vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte). I bookie, come riporta Agipronews, vedono in finale gli andalusi a 1,39 su William Hill, mentre la rimonta della squadra di Palladino si gioca a 2,85. Per quanto riguarda i 90 minuti, però, è avanti l’1 a 2,33 su 888sport, mentre pareggio e successo degli spagnoli sono in lavagna, nell’ordine, a 3,50 e 3. Quattro delle ultime cinque partite con la Fiorentina in campo sono terminate con almeno tre reti, come cinque delle ultime sei con il Betis: al Franchi, però, gli esperti vedono favorito l’Under che è proposto a 1,78 su William Hill, mentre l’Over è fissato a 1,93. Le ultime tre vittorie della squadra di Palladino sono state tutte per 2-1: questo risultato esatto è visto a 8 ed è considerato più probabile rispetto all’1-0, in lavagna a 7,50. L’esito favorito in assoluto è l’1-1, offerto a 6,10, mentre un 1-2 bis, invece, paga 9,50 volte la posta.

Nell’ultimo mese Kean – che ha saltato anche due partite – ha segnato un solo gol: una rete dell’attaccante della nazionale è in pole a 2,50, mentre quella di Gudmundsson pagherebbe 2,75 volte la posta puntata. Cinque centri e due assist è invece, finora, il bottino europeo di Mandragora: un suo guizzo è proposto a 6. Bakumbu, sette reti nella competizione, a segno con il Betis è fissato a 3, ma il marcatore più probabile tra gli spagnoli è il colombiano Cucho Hernández, fissato a 2,75. Antony e il brasiliano Ezzalzouli, a segno all’andata, sono offerti nell’ordine a 4 e 3,50.

