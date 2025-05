I viola si sono resi più volte pericolosi ma hanno trovato uno strepitoso Svilar

La Roma batte 1-0 la Fiorentina all’Olimpico nello scontro diretto con vista sulla Champions valido per la 35/a giornata di Serie A e aggancia la Lazio a 63 punti. Decisiva la rete di testa in tuffo di Dovbyk al 50′ del primo tempo su sponda aerea di Shomurodov. I viola si sono resi più volte pericolosi nell’arco dei novanta minuti con Kean che ha trovato però sulla sua strada uno strepitoso Svilar. I viola restano così fermi a 59 punti, all’ottavo posto.

Lo scontro diretto dell’Olimpico era un crocevia decisivo per la volata finale per l’Europa più bella e non ha tradito le attese: ad imporsi sono stati i giallorossi in una partita equilibratissima in cui a far la differenza sono stati i dettagli e il maggior cinismo dei giallorossi, che infilano il terzo successo consecutivo e iniziano davvero a sognare in grande. La formazione di Palladino ha approcciato meglio la partita ma nonostante una ripresa arrembante si è dovuta arrendere al muro dei capitolini. I toscani alla lunga hanno pagato le fatiche di coppa, consegnandosi ai rivali che dopo l’Inter infilano un’altra vittoria pesante.

