Per la squadra di Siviglia in gol Ezzalzouli e Antony. Il ritorno al Franchi l'8 maggio

Si chiude 2-1 la semifinale di andata di Conference League Betis-Fiorentina, svoltasi a Siviglia. Per il Betis in gol Abde Ezzalzouli al minuto 6 e Antony al minuto 64. Per la Viola ha segnato Luca Ranieri al 72′. Il match di ritorno si giocherà giovedì 8 maggio, alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

So many goals! The first legs delivered 😮‍💨#UECL — UEFA Conference League (@Conf_League) May 1, 2025

