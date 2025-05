La semifinale di ritorno di Champions a San Siro. Tutte le news su dove vederla gratis, arbitro e formazioni

Inter e Barcellona domani, martedì 6 maggio, si giocano un posto nella finale di Champions League. La semifinale di ritorno è in programma alle ore 21 a San Siro. Si parte dallo spettacolare 3-3 dell’andata. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv anche in chiaro su Tv8. Il match sarà trasmesso live anche su Sky e in streaming su NOW. Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere la partita. Assistenti i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var ci sarà l’olandese Dennis Higler con il supporto del connazionale Pol van Boekel.

Formazioni: Inter col dubbio Lautaro

L’Inter di Simone Inzaghi arriva all’appuntamento dopo la vittoria in campionato contro il Verona che gli consente di rimanere in scia al Napoli. Restano da valutare le condizioni di Lautaro Martinez, uscito per infortunio nel secondo tempo della semifinale d’andata contro i blaugrana. L’argentino ha rimediato una elongazione ai flessori della coscia sinistra.

Delle sue condizioni ha parlato il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, dopo la partita con il Verona. “Percentuali di un recupero di Lautaro? Non ha lesioni, un po’ di speranza c’è ma al momento è più no che sì. Il ragazzo è fermo, non si è allenato, faremo di tutto perché è una partita fondamentale però al momento è più no che sì”, le sue parole. E sul secondo round con il Barcellona ha aggiunto: “C’è grande consapevolezza. Siamo andati a giocare in uno stadio difficile contro una delle squadre più forti al mondo cercando di fare la nostra partita e di sfruttare alcune problematiche nella fase difensiva del Barcellona. Siamo consapevoli che sono molto bravi, arrivati a questo punto della stagione contendere l’approdo in finale al Barça è motivo di orgoglio”.

Oggi in conferenza stampa parlerà Simone Inzaghi. Indizi che fanno pensare a un possibile recupero di Lautaro sono arrivati dal diretto interessato, che sui social ha pubblicato una foto di lui appeso a una sbarra in palestra accompagnata da una clessidra e l’emoticon di una batteria.

In casa Barcellona, invece, torna a disposizione Robert Lewandowski. L’attaccante è nella lista dei convocati per la trasferta di Milano. Oltre al bomber polacco, nella lista pubblicata sui social del club ci sono anche Noah Darvich e Landry Farré, al loro esordio europeo, mentre non ci sono i due difensori infortunati Alejandro Balde e Jules Koundé.

Inter-Barcellona in chiaro, il programma di TV8

Su TV8, il pre-partita di Inter-Barcellona partirà dalle ore 20.20 con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, questa volta nei panni di Pierluigi Pardo.

Solo due giorni dopo anche la Conference League designa le due finaliste. Giovedì 8 maggio TV8 trasmette in diretta la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Real Betis, alle ore 21.00 (pre-partita alle ore 20.30). Si parte dal 2-1 per gli spagnoli nella gara di andata.

Il 7 maggio Psg-Arsenal, dove vederla

Su Prime Video torna la Champions League con l’ultimo atto della sfida fra Psg e Arsenal che decreterà chi fra le due passerà alla finalissima del 31 maggio che si giocherà a Monaco di Baviera. Appuntamento mercoledì 7 maggio con la semifinale di ritorno fra il club parigino e quello londinese che su Prime Video sarà live e in esclusiva dalle ore 20:00, calcio d’inizio ore 21:00. In diretta dal Parco dei Principi ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Claudio Marchisio.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Al termine del post-partita, ad animare l’highlights show dalle 23:30, in esclusiva su Prime Video ed eccezionalmente live dal bordocampo del Parco dei Principi ci saranno Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio. Gli highlights di PSG-Arsenal, compresa la semifinale del martedì sera fra Inter e Barcellona, saranno disponibili on demand su Prime Video a partire dalle 23:00 di mercoledì 7.

