Israele, Idf: "Smantellata rete di tunnel nella Striscia di Gaza lunga 14 km"

Israele negli ultimi mesi ha smantellato una rete di tunnel sotterranei lunga 14 chilometri nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere l’esercito dello Stato ebraico affermando che le truppe “hanno condotto un’operazione mirata per smantellare le infrastrutture terroristiche sotterranee di Hamas in tutta la Striscia di Gaza settentrionale, in particolare nell’area di Beit Hanoun, a est della Linea Gialla. Inoltre l’Idf ha spiegato che “negli ultimi mesi sono stati uccisi circa 70 terroristi che avevano violato l’accordo di cessate il fuoco e rappresentavano una minaccia immediata per le truppe”.