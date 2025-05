L'allenatore dei nerazzurri in vista della semifinale: "Yamal sarà osservato speciale. Valutiamo utilizzo Lautaro e Pavard"

Vigilia della semifinale di ritorno della Champions League tra Inter e Barcellona, in programma martedì 6 maggio alle ore 21 a San Siro. Il match sarà visibile anche in chiaro. Si parte dal risultato di 3-3 maturato all’andata in Catalogna. Chi vince stacca il pass per la finalissima del 31 maggio a Monaco di Baviera.

“Dovremo fare una grande gara contro una squadra fortissima che abbiamo toccato con mano. Ci vorrà una grande Inter, concentrata, attenta e lucida” ha detto in conferenza stampa Simone Inzaghi. Per l’allenatore dell’Inter “sarà praticamente una finale davanti ai nostri tifosi, nella quale si potrà solo vincere, passando magari attraverso il supplementari o gli eventuali rigori”. Sull’utilizzo di Lautaro Martinez e Pavard una decisione verrà presa insieme allo staff e ai calciatori che dovranno dare le loro sensazioni.

Tra le fila dei blaugrana, che per la sfida del Meazza recuperano Lewandowski, il pericolo numero 1 si chiama Lamine Yamal. “Dovremmo cercare di non fargli arrivare la palla ma è impossibile nel calcio d’oggi. Sarà un osservato speciale, cercheremo di raddoppiarlo e di attenzionarlo” ha evidenziato Inzaghi. “Nella gara d’andata l’abbiamo visto dal vivo, è un grandissimo talento – ha aggiunto – mi ha impressionato la sua velocità di pensiero, in una frazione di secondo sa già come fare la giocata seguente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata