La qualificazione per la finale si deciderà nella partita di ritorno a San Siro

Gol spettacolari e tantissime emozioni al Montjuic, ma la qualificazione alla finale è ancora in bilico. L’andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter finisce 3-3.

⏱️ Barcelona 0-1 Inter (1′)

⏱️ Barcelona 0-2 Inter (21′)

⏱️ Barcelona 1-2 Inter (24′)

⏱️ Barcelona 2-2 Inter (38′)

⏱️ Barcelona 2-3 Inter (64′)

⏱️ Barcelona 3-3 Inter (65′) Wow. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2025

Barcellona-Inter, la cronaca della partita

I nerazzurri vanno in vantaggio dopo solo 30 secondi con uno splendido tacco di Thuram – la cui presenza al match era in dubbio fino all’ultimo – su una palla in mezzo di Dumfries. Poi, al 21esimo, è proprio l’olandese a raddoppiare, con una semirovesciata spettacolare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Solo tre minuti dopo, però, inizia la rimonta blaugrana con la firma di Lamine Yamal, che si fa strada in area di rigore tra i difensori nerazzurri e segna con un tiro a giro sul secondo palo. Al 38esimo il 2-2 di Ferran Torres. Nella ripresa ancora Dumfries, di testa, segna al 64esimo il nuovo vantaggio per la squadra di Inzaghi. Ma solo un minuto dopo, in uno schema da calcio d’angolo, Raphinha tira una bordata da 25 metri che sbatte sulla traversa e poi sulla schiena di Sommer per l’autogol del portiere svizzero. Sarà l’ultima rete della partita. Si deciderà tutto a San Siro, dove però in casa nerazzurra potrebbe non esserci Lautaro, che è dovuto uscire per un problema muscolare a fine primo tempo.

Barcellona-Inter, il tabellino

Marcatori:

1′ Thuram (INT)



21′ Dumfries (INT)



25′ Yamal (BAR)



38′ Ferrán Torres (BAR)



63′ Dumfries (INT)



65′ Sommer (INT) – autorete

Barcellona (Modulo 4-2-1-3)

Allenatore: Hansi Flick

Formazione iniziale:



Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; de Jong, Pedri; Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferrán Torres, Raphinha.

Sostituzioni:



42′ Eric Garcia per Koundé



46′ Araujo per Gerard Martín



67′ Fermin Lopez per Dani Olmo



83′ Christensen per Cubarsí



83′ Gavi per Pedri

Inter (Modulo 3-5-2)

Allenatore: Simone Inzaghi

Formazione iniziale:



Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Sostituzioni:



46′ Taremi per Lautaro



55′ Carlos Augusto per Dimarco



71′ Frattesi per Calhanoglu



81′ Darmian per Dumfries



81′ Zielinski per Thuram

