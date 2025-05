Inzaghi risponde a Conte e rimane a -3 dalla capolista. A San Siro decide Asllani su rigore

L’Inter batte 1-0 il Verona nel match valido per la 35/a giornata di Serie A e risponde al successo del Napoli, riportandosi a meno tre dalla capolista. Decide il rigore trasformato al 9′ del primo tempo da Asllani per un fallo di mano commesso da Valentini. Ampio turnover da parte dei nerazzurri, che comunque dopo il vantaggio hanno rischiato poco tenendo sempre in mano il controllo del gioco. L’Hellas incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 32, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata