Inchiesta arbitri, Ulivieri: "Rocchi ha fatto bene a ritirarsi, scelta morale"

Renzo Ulivieri condivide la scelta (non dovuta) di Gianluca Rocchi di autosospendersi per via dell’inchiesta per frode sportiva che lo vede coinvolto a Milano. “Come per qualsiasi inchiesta bisogna stare al giudizio del magistrati, credo che Rocchi abbia fatto bene a ritirarsi”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione italiana allenatori calcio (Aiac) al termine del Consiglio Federale Figc. “Se tutti facessero come Rocchi probabilmente in qualche azienda ci sarebbero meno persone, ha seguito un principio morale”, ha aggiunto Ulivieri. Il designatore degli arbitri di Serie A e B, che ha ricevuto un avviso di garanzia, si è autosospeso dall’incarico pur dicendosi convinto di aver sempre agito correttamente.