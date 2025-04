Questa sera il match di ritorno dei quarti di finale sul campo del Franchi

La Fiorentina affronta oggi, giovedì 17 aprile, gli sloveni del Celje sul campo del Franchi per il ritorno dei quarti di finale della Conference League dopo il 2-1 dei viola nel match di andata. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 18.45. “Il Celje è una squadra che gioca bene: da parte nostra c’è stata grande attenzione all’andata e l’abbiamo affrontata col piglio giusto. Dovremo essere ‘avvelenati’. Abbiamo preparato due o tre piani gara e siamo assolutamente pronti”, ha dichiarato l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, in conferenza stampa.

Le probabili formazioni in campo

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Mandragora, Ranieri; Richardson, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino

Celje (4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.

Fiorentina-Celje, dove vederla in tv

Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Per gli abbonati, la partita sarà visibile anche sulle app Sky Go e Now.

