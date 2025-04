I viola vincono in Slovenia nell’andata dei quarti

La Fiorentina vince in trasferta il match di andata dei quarti di Conference League contro il Celje. I viola si sono imposti per 2 a 1 in Slovenia. Il primo tempo si era chiuso con i toscani in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Luca Ranieri. Nella ripresa toscani di nuovo a segno con Rolando Mandragora, su rigore. Al ’68 accorcia le distanze, sempre dagli 11 metri, Logan Delaurier-Chaubet per i padroni di casa.

