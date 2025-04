Una partita sofferta più del previsto. La squadra di Palladino prosegue il suo cammino grazie al successo dell'andata in Slovenia

La Fiorentina prosegue il suo cammino in Europa. Grazie al pareggio per 2-2 al Franchi contro gli sloveni del Celje, la squadra di Palladino si qualifica per le semifinali di Conference League. Una partita sofferta più del previsto, con i viola che passano grazie al 2-1 ottenuto all’andata in Slovenia.

Si è giocato sotto una fastidiosa pioggia battente al Franchi. Prima frazione tutto sommato divertente, con la Fiorentina che crea diverse occasioni prima di passare in vantaggio al 37′ grazie ad un destro preciso di Mandragora su invito di Pongracic. Ospiti a loro volta pericolosi, con De Gea che ha salvato alla grande su Seslar al 24′ e su Delaurier-Chaubet al 40′.

Nella ripresa la Fiorentina si complica la vita da sola concedendo al Celje subito il gol del pareggio firmato da Matko al 54′, bravo ad eludere la difesa viola e a battere De Gea con destro rasoterra nell’angolino. La gara diventa nervosa, con i viola che faticano a reagire tanto che al 65′ arriva anche il 2-1 degli sloveni con un colpo di testa di Nemanic. La paura per la Fiorentina e i suoi tifosi per fortuna dura poco, al 69′ ci pensa infatti il solito Kean a togliere le castagne dal fuoco firmando il gol del 2-2 con uno splendido destro a giro sul secondo palo da posizione defilata. Rete convalidata solo dopo un lungo check del Var per valutare la posizione dell’attaccante viola. Al 77′ il capitano Ranieri trova anche il 3-2 in mischia, ma arbitro a Var annullano per fuorigioco. Nel finale arbitri e Var annullano un altro gol per fuorigioco alla Fiorentina, questa volta a Kean. Ma poco male, la Viola anche con il 2-2 vola in semifinale di Conference.

