La Nazionale italiana si sta preparando per l’andata dei quarti di finale di Nations League. Gli Azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo giovedì alle 20.45 a San Siro per il match contro la Germania. Il ritorno si disputerà poi il 23 marzo. Il ct dovrà fare a meno di Matéo Retegui, che salterà entrambe le partite a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

