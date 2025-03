Niente Nations League per l'attaccante dell'Atalanta. Ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra

Matéo Retegui lascia il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento alla coscia destra. L’attaccante dell’Atalanta quindi non giocherà le due partite di Nations League contro la Germania, in programma a San Siro il 20 e il 23 marzo.

La nota della Figc

“L’attaccante Matéo Retegui, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso”. Lo rende noto la Figc.

🚨 #Retegui lascia il ritiro di Appiano Gentile L’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/GNYw0HU6RY — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 19, 2025

Gli esami e il rientro

Il 25enne di San Fernando ha fatto rientro a Bergamo dove verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. Ancora quindi non si conoscono i tempi di recupero.

Chi giocherà al posto di Retegui

Il tecnico Luciano Spalletti per ora non sembra aver intenzione di convocare un’altra punta al suo posto. Il centravanti titolare, con tutta probabilità, sarà Moise Kean.

I numeri del capocannoniere della Serie A

Retegui per ora è il capocannoniere della Serie A. Ha segnato 22 gol in 27 partite giocate (1.680 minuti) e realizzato quattro assist. Nel suo cammino in Champions League ha collezionato tre reti in 10 match mentre in Coppa Italia ha fatto solo un assist in due presenze.

