La gara si disputerà come da programma domenica 16 marzo, alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze

Nessun rinvio causa maltempo per Fiorentina-Juventus, gara di Serie A che quindi si disputerà come da programma domenica 16 marzo, alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi.

Fiorentina-Juventus si gioca: la conferma della sindaca di Firenze

Lo ha confermato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione del maltempo che ha colpito il capoluogo della regione e gran parte della Toscana.

Si abbassa l’allerta

Per quanto riguarda Firenze l’allerta meteo dalle ore 14 di sabato fino a mezzanotte passa da rossa ad arancione per poi diventare gialla, motivo per cui non sussistono ragioni per rinviare la partita.

Fiorentina-Juventus: scontro diretto per il quarto posto

Il match tra Viola e Bianconeri arriva un momento delicato soprattutto per i secondi che nell’ultima partita di campionato sono stati sconfitti per 4-0 in casa dall’Atalanta. Quella di domenica è partita chiave nella lotta serrata per il quarto posto, che vede attualmente la squadra di Thiago Motta precedere di sette punti i toscani, all’ultima chiamata per sognare l’Europa che conta. Uno scontro diretto fondamentale per la classifica e anche per il futuro del tecnico italo-brasiliano, in una settimana in cui si sono susseguiti nomi su nomi di suoi possibili successori per la prossima stagione.

“Il mio futuro non è la priorità, la priorità è la società, la squadra, la partita di domani – sottolinea il tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia – Nel nostro mestiere l’allenatore è sempre messo in discussione, è giusto che sia così. Io per primo mi metto in discussione, faccio un’analisi quotidiana sul nostro lavoro, su cosa abbiamo fatto bene e cosa possiamo migliorare. La cosa più difficile è mantenere la calma ed essere lucido, facendo una analisi oggettiva su cosa abbiamo fatto bene, cosa non abbiamo fatto bene e possiamo migliorare. Questa è la strada”.

