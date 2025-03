Prosegue tuttavia anche oggi l'allerta nella regione e in Emilia-Romagna

Prosegue anche nella giornata di oggi l’allerta rossa per il maltempo in Toscana e in Emilia Romagna. In provincia di Firenze, ieri l’Arno ha raggiunto i livelli di guardia in più punti ma nella giornata di oggi risulta in calo. Disposta la mobilitazione della protezione civile nazionale, chiuse scuole e luoghi di cultura. In Emilia-Romagna disagi soprattutto nel Modenese.

IN AGGIORNAMENTO

Riaperti ponti nel tratto empolese dell’Arno

Riaperti i ponti nel tratto empolese dell’Arno. Lo comunica la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Per quanto riguarda il Mugello, la Protezione civile segnala che al momento i collegamenti con Firenze sono possibili solo passando da Barberino di Mugello, e nell’aggiornamento di questa mattina elenca le principali strade chiuse: la SS65 Bolognese tra loc. Fontebuona e loc. Novoli, la SR302 Faentina in loc. Mulinaccio, la SS67 Tosco Romagnola da Pontassieve a Contea, la SP72 Vecchia Pisana al Km 2 (Lastra a Signa), la SP13 al km 12 (Vinci), la SP32 della Faggiola al km 3 (Firenzuola), la SP306 tra Marradi e Palazzuolo, la SP477 al Km16, SR302 tra Ronta e Biforco, la SP503 Passo del Giogo in loc. Omo Morto (Scarperia San Piero), la SP130 di Monte Morello al km 10. Infine, la Protezione civile informa che sono anche interrotte le linee ferroviarie Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza e Firenze-Borgo San Lorenzo-Pontassieve.

Arno in calo a Firenze

“Transito in corso del colmo di piena dell’Arno a Pisa, stabile a 4,8 metri”. Lo conferma sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che specifica che il fiume è “già transitato nelle ore precedenti a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena”. Arno in calo a Firenze, sopra il primo livello di guardia, ha spiegato il consigliere regionale Francesco Gazzetti.

“Aggiornamento ore 7:30: il livello dell’Arno è di 3.87m, in lenta discesa. Tutti gli altri affluenti sono scesi sotto i livelli di guardia e rientrati a livelli normali. Per la mattinata sono possibili eventi di pioggia non a carattere di temporale con cumulati massimi di 30mm. Si invita sempre alla massima attenzione”. Lo comunica sui social la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana Sara Funaro.

Ombrone Pistoiese e Bisenzio al secondo livello ma in calo

In questo momento sono in Unità di Crisi della Regione Toscana insieme a Province, Prefetture, Comuni coinvolti e a tutte le forze impegnate sul campo. Sono qui per coordinare ogni sforzo e garantire risposte rapide ed efficaci. A tutte le comunità colpite: la Toscana è al vostro fianco con determinazione e vicinanza concreta”. Così sui propri canali social il governatore della toscano, Eugenio Giani che elenca la situazione attuale dell’Arno: Pontedera al secondo livello, portata 2500 metri cubi al secondo stabile; Pisa al secondo livello; Empoli al secondo livello a 5,2 metri stabile; Montelupo al secondo livello a 8,2 metri; Ponte a Signa al secondo livello a 8,7 metri stabile; San Giovanni alla Vena al secondo livello a 7,1 metri stabile; Fucecchio al secondo livello a 5,7 metri; Firenze transitato il colmo di piena agli Uffizi a 1500 mc/s. Per quanto riguarda gli altri fiumi transitato il colmo di piena della Sieve a Dicomano e San Piero a Sieve; Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano stabile con l’apertura del sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne; Era a Ponsacco-Belvedere al secondo livello in calo; Bisenzio a San Piero a Ponti al secondo livello in calo; Stella a Quarrata al secondo livello; Brana ad Agliana al secondo livello; Lamone a Marradi al primo livello in calo; Tora a Collesalvetti al primo livello in calo.

