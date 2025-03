Il tecnico: "Vicinanza fa piacere, il mio futuro non è la priorità"

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha detto di avere fiducia totale dalla società dopo la stagione finora sotto tono del club e la recente sconfitta, pesante, contro l’Atalanta. “Sento totale fiducia della società, mi ha fatto anche piacere la vicinanza della proprietà questa settimana. La comunicazione con la società è continua e costante. Noi ora siamo concentrati sulla prossima partita con la Fiorentina” ha detto il tecnico della Juventus in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la squadra viola.

“Il mio futuro non è la priorità, la priorità è la società, la squadra, la partita di domani. La priorità è fare una grande partita” ha aggiunto Motta. “Nel nostro mestiere l’allenatore è sempre messo in discussione, è giusto che sia così – ha aggiunto – Io per primo mi metto in discussione, faccio un’analisi quotidiana sul nostro lavoro, su cosa abbiamo fatto bene e cosa possiamo migliorare. La cosa più difficile è mantenere la calma ed essere lucido, facendo una analisi oggettiva su cosa abbiamo fatto bene, cosa non abbiamo fatto bene e possiamo migliorare. Questa è la strada”.

