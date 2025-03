L’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué si è presentato nel tribunale di Majadahonda, a Madrid, per rispondere davanti ai giudici nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sulla trattativa che ha portato la Supercoppa di Spagna a essere ospitata in Arabia Saudita. L’indagine coinvolge anche l’ex presidente della Federazione Spagnola di Calcio Luis Rubiales che nel 2019 avrebbe portato avanti gli accordi.

Piqué è stato convocato per testimoniare come persona informata sui fatti riguardo al suo coinvolgimento nella trattativa. Si ipotizza infatti che sia stata concordata una remunerazione di 4 milioni di euro annuali per la società Kosmos, di proprietà dell’ex marito di Shakira. Il tribunale di Madrid ha dichiarato che i contratti firmati tra la federazione e l’Arabia Saudita nel 2019 e nel 2020 si sono conclusi con un accordo decennale per organizzare il mini torneo di calcio nella nazione mediorientale per 40 milioni di euro all’anno. Altri 4 milioni di euro dovevano essere pagati ogni anno come commissione alla società di intrattenimento sportivo Kosmos di Piqué, mentre giocava ancora per il Barcellona e partecipava alla Supercoppa.

