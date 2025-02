Il big match, gara secca valida per i quarti di finale, sarà trasmesso in chiaro

A San Siro va in scena oggi il big match Milan-Roma, gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Conceicao, reduce da tre colpi di mercato nelle ultime 24 ore di trattative – da Sottil a Bondo passando per il pezzo pregiato Joao Felix, riceve in casa i giallorossi alle ore 21.

Coppa Italia, Milan-Roma: dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in chiaro, in diretta esclusiva su Canale 5 e in diretta straming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Chi si qualifica in semifinale affronterà la vincente della sfida tra Inter e Lazio, in programma il 25 febbraio alle 21. Già in semifinale il Bologna che ieri ha battuto 1-0 l’Atalanta nel primo quarto di finale di Coppa Italia.

Milan, Ibrahimovic: “Abbiamo migliorato tanto la squadra”

A poco più di un mese dall’ultimo precedente in campionato di fine dicembre (1-1) che è costato la panchina a Paulo Fonseca, il Diavolo ha cambiato completamente veste. Dall’avvento di Sergio Conceiçao, capace di portare la scossa e conquistare in pochi giorni il primo trofeo dell’era Cardinale, la Supercoppa Italiana, fino all’arrivo di un nuovo centravanti titolare, Santiago Gimenez, investimento da oltre 30 milioni di euro proveniente dal Feyenoord, scelto come successore nel presente e nel futuro di Alvaro Morata, finito in Turchia dopo una parentesi breve (e dimenticabile) di appena sei mesi. “Abbiamo rinforzato la squadra. Pensiamo che la porterà più avanti. Se abbiamo diminuito la distanza lo vediamo alla fine. Però ciò che abbiamo fatto, dialogando con l’allenatore, è ha migliorato tanto la squadra secondo me – ha sottolineato Zlatan Ibrahimovic in occasione della presentazione dell’attaccante messicano – Cosa non ha funzionato finora? E’ mancata continuità. Se non vinci diverse partite non hai il ritmo e ogni volta devi ripartire. Per ora però solo noi abbiamo trofei. Pensa se andava meglio… Non male. Però continuiamo. Noi giochiamo per vincere”.

Coppa Italia, Milan-Roma: le probabili formazioni

Walker a parte è difficile immaginare di vedere qualcuno dei nuovi acquisti in campo dal 1′ contro la Roma, di certo San Siro freme per vedere all’opera la nuova punta titolare Gimenez. Anche la Roma non è rimasta a guardare in questa finestra invernale, ufficializzando nelle ultime ore gli arrivi di Anass Salah-Eddine, dal Twente, e Lucas Gourna-Douath, dal Salisburgo. Elementi giovani e di prospettiva che potranno tornare subito tornare utili a Claudio Ranieri tra campionato e coppe.

Il ‘domani’ però si chiama Milan, in palio c’è un posto in semifinale: dopo l’ampio turnover contro il Napoli Dybala, Dovbyk e Pellegrini (oltre all’ex di turno Saelemaekers) sono pronti a riprendersi il posto da titolari. Le voci, provenienti dalla Spagna, di un tentativo da parte della famiglia Friedkin di ingaggiare Carlo Ancelotti per rilanciare il progetto nella prossima stagione restano fuori dalle porte di Trigoria. “Ogni giorno arriva qualcosa di nuovo; è stato messo da parte Farioli e arriva Ancelotti, poi ne arriverà un altro – chiarisce Ranieri – Noi siamo concentrati sul nostro lavoro”. Per il nome del nuovo allenatore, ha aggiunto, “si attenderà la fine della stagione. Tutte le voci che escono non arrivano da noi”.

