Foto Instagram Alvaro Morata

Il Milan ha ceduto l'attaccante in prestito

Alvaro Morata va in prestito al Galatasaray. Il Milan ha ceduto l’attaccante al club turco “a titolo temporaneo con diritto di opzione”. Lo ha comunicato in una nota sul proprio sito ufficiale il club rossonero ringraziando “Álvaro per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Galatasaray (@galatasaray)

Morata in Turchia con la moglie Alice Campello

Il calciatore ha pubblicato sui social le foto della firma del contratto e della nuova maglia che indosserà. Con lui anche la moglie Alice Campello. I due, che si erano separati, hanno da poco ufficializzato di essere tornati insieme. Ora la coppia, che ha quattro figli, inizierà una nuova avventura nella capitale turca Istanbul.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)

