Atalanta, Juventus e Milan scopriranno il loro avversario venerdì alle 12. L'Inter è già qualificata agli ottavi

La prima fase della nuova Champions League è ormai conclusa. Con lo storico ottavo e ultimo turno, che ha visto 36 squadre in campo in contemporanea per la prima volta nella storia della competizione, la classifica finale ha preso corpo. L’Inter è l’unica squadra italiana che, arrivando tra le prime otto, si è assicurata un posto agli ottavi di finale, senza dover quindi affrontare il turno playoff. Atalanta, Juventus e Milan, al contrario, attendono ora con ansia di scoprire chi sarà il loro primo avversario nella fase a eliminazione diretta.

Quando ci saranno i sorteggi di Champions League: data, ora e dove seguirli

Il sorteggio degli spareggi andrà in scena venerdì 31 gennaio alle 12, come sempre in Svizzera, a Nyon. Potranno essere seguiti in diversi modi: in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), oppure su Sky e Prime Video, per i rispettivi abbonati. Sorteggi disponibili anche in streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

Come funzionano i sorteggi della nuova Champions League

La nuova formula della Champions League prevede solo un ulteriore sorteggio, quello di venerdì, che servirà per comporre un tabellone tennistico, nel quale si delineeranno i possibili cammini per le varie squadre. Il sorteggio riguarderà solamente le squadre dal 9° al 24° posto. Gli incroci sono in un certo senso “bloccati“, in quanto, in base alla classifica, perché tutte le squadre saranno abbinate a un’altra, e potranno pescarne solamente due: la nona e la decima, ad esempio, saranno accoppiate alla 23esima e alla 24esima. Stesso discorso per tutti gli altri accoppiamenti:

Tradotto, ecco i vari accoppiamenti, con particolare attenzione al possibile derby italiano tra Juventus e Milan:

PSG/Benfica – Monaco/Brest

Atalanta/Borussia Dortmund – Sporting CP/Club Brugge

Real Madrid/Bayern Monaco – Celtic/Manchester City

Milan/PSV Eindhoven – Feyenoord/Juventus

PSV Eindhoven/Milan – Juventus/Feyenoord

Bayern Monaco/Real Madrid – Manchester City/Celtic

Borussia Dortmund/Atalanta – Club Brugge/Sporting CP

PSG/Benfica – Brest/Monaco

Da questi confronti di andata e ritorno emergeranno le otto squadre che si uniranno alle otto già qualificate (dal 1° all’8° posto) per gli ottavi di finale del torneo. Le partite dell’andata si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 febbraio. Quelle di ritorno, una settimana dopo, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.

Come funzionano gli ottavi di Champions League

Per quanto riguarda, invece, gli ottavi di finale, il nuovo format prevede che i club vengano abbinati in base alle loro posizioni finali della fase a girone unico, per formare quattro coppie teste di serie: posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8. Le squadre in ogni coppia vengono sorteggiate in una delle due posizioni disponibili del tabellone degli ottavi contro il rispettivo vincitore dei playoff, la cui posizione è determinata dal sorteggio precedente. Anche in questo caso, è possibile l’incrocio fra due italiane, con l’Inter che potrebbe incontrare una fra Juventus e Milan.

