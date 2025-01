Delusione per la squadra milanese, che perde con gol di Baturina e Pjaca

Delusione per il Milan che cade 2-1 in casa della Dinamo Zagabria nell’ultima giornata della league phase di Champions League e manca l’accesso diretto agli ottavi di finale, centrando solo i playoff. Gara in salita per i rossoneri, che al 19′ dopo un errore di Gabbia vanno sotto con il gol di Baturina. Prima dell’intervallo espulsione per doppia ammonizione di Musah. Nella ripresa uno spunto di Pulisic all’8′ vale l’1-1, ma al 15′ l’ex Juventus e Torino Pjaca trova l’angolino giusto e con un tiro a incrociare batte Maignan.

