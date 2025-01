Lautaro con una tripletta trascina la sua squadra tra le prime otto del girone

L’Inter travolge 3-0 il Monaco a San Siro trascinata da uno scatenato Lautaro Martinez, autore di una tripletta, nell’ultima giornata della league phase di Champions League, e si qualifica direttamente per gli ottavi di finale chiudendo il girone tra le prime otto. Tutto facile per i nerazzurri, che passano in vantaggio al 3′ su rigore con Lautaro per un fallo commesso in area da Zakaria e raddoppiano poco dopo, sempre con l’argentino, su cross di Barella. Nel frattempo i monegaschi si ritrovano oltretutto in dieci per l’espulsione al 12′ di Mawissa, che interrompe una chiara occasione da gol commettendo fallo su Thuram. L’Inter domina in lungo e in largo nella ripresa cala il tris, ancora con uno scatenato Lautaro che al 23′ spinge in rete il pallone dopo un tiro di Mkhitaryan respinto dal portiere.

