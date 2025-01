La squadra di Italiano chiude con 6 punti la propria esperienza europea

Finisce con un pareggio l’avventura in Champions League del Bologna, che pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Lisbona nell’ultima giornata della league phase. Emiliani in vantaggio al 21′ con un gol in mischia di Pobega sugli sviluppi di un calcio d’angolo, nella ripresa i portoghesi pareggiano al 32′ con Harder. La squadra di Italiano chiude così la propria esperienza europea con 6 punti.

