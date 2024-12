Gravina: "Dirigente esperto, saprà essere punto riferimento"

Paolo Bedin è il nuovo presidente della Lega Serie B. La fumata bianca è arrivata al terzo scrutinio, con Bedin che ha ottenuto 15 voti. Dietro di lui Vittorio Veltroni con 5. Mauro Balata, presidente uscente, si è ritirato dalla corsa dopo la seconda votazione. Si è proceduto poi alla nomina dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo della Lega ex art. 7.1.b) dello Statuto: Luigi De Laurentiis; Andrea Corradino; Francesco Dini; Filippo Piccoli; Carmelo Salerno; Matteo Manfredi.

Paolo Bedin, chi è il nuovo presidente della Serie B

Vicentino, 55 anni, sposato con due figli, laureato in Scienze Politiche con master e corsi di specializzazione in sport management, Bedin vanta una vasta esperienza come dirigente nel settore calcistico. Prima come responsabile marketing e commerciale, poi come direttore generale di club tra cui Vicenza Calcio, Venezia Calcio FC, LR Vicenza. Quindi è stato direttore generale della Lega Serie B e della Lega Pro. A livello internazionale Bedin è da molti anni rappresentante e membro del Board della European Leagues, l’associazione delle leghe professioniste europee di calcio (in quota delle leghe di 2 e 3 divisione). Ha ricoperto il ruolo di direttore generale in B Futura Srl, società di consulenza sulla progettazione di impianti sportivi creata dalla Lnpb. È inoltre tra i fondatori e vicepresidente di Assi, l’Associazione Italiana Dirigenti Sportivi, Membro del comitato scientifico del Master Sbs in Sport Management dell’Università Cà Foscari di Venezia e relatore in quasi tutti i corsi italiani di management dello sport (Sbs, Bocconi Business School, Sole 24 Ore, Bicocca, MasMaCom). Autore del libro ‘Il marketing delle società sportive’ edito da Calleidos e di numerosi articoli di settore. A livello formativo, oltre alla Laurea in Scienze Politiche, Bedin ha frequentato vari corsi e master (Master in Diritto ed Economia dello sport Università di Firenze, corso di specializzazione in progettazione e gestione di impianti sportivi del Politecnico di Milano, Executive Certificate in International Management & Strategy by CIMBA/University of Iowa). Tra le attività extraprofessionali, collabora con Pangea Vicenza Onlus, dedita ad attività di solidarietà in Africa.

Gravina: “Bedin dirigente esperto, saprà essere punto riferimento”

“Mi congratulo con Paolo Bedin per la sua elezione alla presidenza della Lega B – dichiara il Presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha anche ringraziato Mauro Balata per il contributo offerto in Consiglio Federale nei suoi anni di presidenza – è un dirigente esperto e una persona di grande buon senso, sono sicuro che, con l’aiuto di tutte le società, saprà essere un punto di riferimento importante per il calcio italiano e che saprà contribuire alla collaborazione con la Federazione nell’interesse di tutto il movimento”.

