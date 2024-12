Il giornalista-conduttore: "Nel 1985 Bruno Pizzul fu costretto a raccontare dal posto la tragedia dell'Heysel"

Marco Mazzocchi contro Dazn per la decisione di interrompere la diretta tv di Fiorentina-Inter dopo il malore di cui è stato vittima Edoardo Bove.

“Nel 1985 Bruno Pizzul fu costretto a raccontare dal posto la tragedia dell’Heysel. Perché dico questo? Perché domenica scorsa a Firenze Dazn, che detiene i diritti del campionato italiano, ha deciso di spegnere il canale dopo quanto successo a Bove“, ha scritto il giornalista e conduttore Rai in un video sul suo profilo Instagram. “Questo non va bene – ha aggiunto – perché per fare questo lavoro bisogna stare sul posto, voler raccontare e saper raccontare”.

I diritti che si acquistano “per un evento”, prosegue Mazzocchi, “non valgono solo per quello che viene trasmesso all’interno dei pollici di un televisore ma per tutto. Perché purtroppo ci sono cose che accadono al di la dell’evento agonistico. Dazn questo non lo ha fatto, non lo ha saputo o voluto fare e questo non va bene. Lo dico da giornalista e da fruitore del servizio di Dazn. Mi chiedo se tutto questo alla Lega calcio vada bene. Io credo e spero di no”.

