Il giovane calciatore della Viola è stato portato d'urgenza in ospedale

La partita tra Fiorentina e Inter è stata rinviata a data da destinarsi dopo il malore a Edoardo Bove. Lo ha reso noto la Lega Serie A. Dalle prime notizie fornite dell’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il centrocampista fortunatamente ha ripreso conoscenza, respira e il cuore batte.

Gli attimi di paura

Attimi di paura allo stadio Franchi. Poco dopo il quarto d’ora, infatti, il centrocampista viola Edoardo Bove si è improvvisamente accasciato al suolo colpito da un malore. Immediato l’intervento dei compagni prima e poi dei medici della squadra, poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha caricato il calciatore per portarlo d’urgenza in ospedale. Lacrime e terrore dipinti sui volti dei giocatori di Fiorentina e Inter, che quando Bove si è sentito male si sono stretti intorno a lui anche per impedire che venisse ripreso dalle telecamere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata