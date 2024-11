“Ranieri è un mio fraterno amico.” Lo ha detto Antonello Venditti, a margine della cerimonia in Campidoglio sull’ipotesi di Claudio Ranieri come nuovo allenatore della As Roma. “Io sono convinto – ha aggiunto – che dai momenti brutti se ne esce con momenti buoni“. Il cantautore ha ricevuto la Lupa Capitolina, la massima onorificenza romana.

