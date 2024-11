La crisi della Roma, con l’esonero di Ivan Juric subito dopo la sconfitta interna contro il Bologna, ha scatenato la fantasia di un noto tifoso giallorosso come Lino Banfi. L’attore in un video su TikTok fa finta di ricevere una telefonata dai proprietari della Roma impersonando il suo mitico personaggio di Oronzo Canà, allenatore di calcio protagonista del film cult ‘L’allenatore nel pallone’ (1984).

“Ah, mister Friedkin. Yes, I am Oronzo Canà”, dice Banfi rispondendo al telefono dal suo studio parlando nel suo inglese maccheronico. Alla domanda sul modulo che intende adottare, la replica di Banfi è quella del leggendario “Five five five (5-5-5)” che voleva far utilizzare alla ‘sua’ Longobarda. E la tattica? “Bi-zone”, ovviamente è la replica. “I am ready, vado a Trigoria”, ha quindi concluso Banfi con una sciarpetta giallorossa in mano.

