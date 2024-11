Per i rossoblù le reti di Castro, Orsolini e Karlsson. Doppietta di El Shaarawy

Il Bologna si impone per 3-2 in casa della Roma, in una gara valida per la 12/a giornata di Serie A. I gol di Castro al 25′, di El Shaarawy al 63′ e all’82’, Orsolini al 66′ e di Karlsson al 77′. Giallorossi tornata negli spogliatoi tra i fischi dell’Olimpico.

