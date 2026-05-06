Luiss school of Law lancia a Milano nuovo corso su diritto società quotate e riforma Tuf

Al Milano Luiss Hub prende forma una nuova proposta formativa dedicata al mondo del diritto finanziario. La Luiss School of Law lancia infatti un corso di perfezionamento incentrato sul diritto delle società quotate e sulla riforma del Testo Unico della Finanza, pensato per professionisti di studi legali, enti pubblici e imprese private attivi nel contesto milanese. Ad aprire l’incontro è stato il rettore della Luiss, Paolo Boccardelli, seguito dall’intervento del sottosegretario all’Economia e alle Finanze Federico Freni e da una tavola rotonda con Paola Severino, presidente della School of Law, Aristide Police, Direttore della Luiss School of law, e Umberto Tombari, direttore del corso. Con questa iniziativa, l’Ateneo rafforza la propria offerta in ambito giuridico-economico, puntando su competenze sempre più richieste per affrontare le sfide complesse e in continua evoluzione del diritto dei mercati finanziari.