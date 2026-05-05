Internazionali Roma 2026, Djokovic si allena a Piazza del Popolo: tifosi in delirio per il serbo

Novak Djokovic si allena sulla terra rossa nel centro di Roma. In occasione degli Internazionali di Roma 2026, il campione serbo ha incantato i fan con un allenamento speciale nel campo allestito in Piazza del Popolo. In una staffetta organizzata per l’occasione, il tennista vincitore di 24 tornei singoli maschili del Grande Slam, il più vincente della storia, si è alternato nel pomeriggio al greco Stefanos Tsitsipas. Non sono mancate le interazioni goliardiche con il pubblico da parte del serbo e la firma di autografi su palline da tennis, magliette e poster a fine incontro tra i fan in delirio.