Decisivo per il tecnico giallorosso il ko contro il Bologna

Ivan Juric esonerato. E’ ufficiale: il tecnico della Roma è stato sollevato dall’incarico. La notizia arriva dopo giorni di indiscrezioni e dopo il match Roma-Bologna perso questo pomeriggio dai giallorossi per 2-3.

In una nota il club giallorosso ha annunciato l’esonero di Juric. “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità – si legge – e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. La Roma aggiunge poi che “la ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

Ghisolfi: “Chiediamo scusa ai tifosi”

“Abbiamo emesso subito in comunicato per ragionare con calma e prendere le decisioni migliori, le prime parole sono per Juric che è arrivato in un momento difficile ma che ha dato tutto con il suo staff. La Roma lo ringrazia, ma ora con calma dobbiamo riflettere per prendere le decisioni migliori nell’interesse del club”. Così il ds della Roma Florent Ghisolfi ai microfoni di Dazn. “Ivan ha un tipo di calcio molto ambizioso sotto l’aspetto fisico e atletico, è arrivato in una situazione difficile ma è stato super professionale. È il momento di assumerci anche noi le nostre responsabilità e chiediamo scusa ai tifosi”, ha aggiunto. Sull’esonero forse troppo frettoloso di De Rossi, invece, ha detto: “In questo momento non resta che assumerci le nostre responsabilità, io per primo, i calciatori e la società, per cercare di uscire da questa situazione. “L’obiettivo dei Friedkin è quello di vincere, continueranno ad investire come hanno fatto finora. Ora dobbiamo gestire la crisi, la Roma deve essere performante fino all’ultimo”, ha concluso Ghisolfi.

