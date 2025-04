Terza sconfitta di fila per la Dea

La Lazio vince 1-0 a Bergamo lo scontro diretto per l’Europa contro l’Atalanta nel match valido per la 31/a giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo senza emozioni, decisiva la rete di Isaksen al 9′ della ripresa su sponda di Dele-Bashiru. La Dea, in profonda crisi, incassa così la terza sconfitta consecutiva in campionato e resta ferma a 58 punti, ormai risucchiata nella lotta per le coppe, mentre i biancocelesti salgono a quota 55, momentaneamente a meno uno dal Bologna quarto in classifica.

