Shomurodov risponde al vantaggio siglato Locatelli

Finisce 1-1 la sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus, gara valida per la 31/a giornata di Serie A. Al vantaggio bianconero con Locatelli, a segno al 40′ del primo tempo con un tiro al volo da fuori area, replica in avvio ripresa Shomurodov, entrato nell’intervallo e subito in gol al 3′ sulla ribattuta del colpo di testa di Ndicka parato da Di Gregorio.

Rimane tutto invariato quindi nella lotta per un posto in Champions League: la squadra di Tudor aggancia momentaneamente il Bologna al quarto posto a quota 56 punti, a +3 sulla Roma che avanza a 53.

