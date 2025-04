Torino-Hellas Verona

Che Adams fallisce un rigore nel secondo tempo

Si spartiscono la posta in palio Torino e Verona , che pareggiano 1-1 nel match valido per la 31/a giornata di Serie A.

Il racconto del match

Ospiti più intraprendenti nel primo tempo, con un’occasione prima per Mosquera poi con Bernede. Nella ripresa crescono i padroni di casa, che si procurano un calcio di rigore al 16′ per un tocco con il braccio da parte di Sarr sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dal dischetto però Adams calcia centralmente favorendo la respinta di Montipò. L’Hellas ne approfitta e poco dopo sblocca il risultato proprio con Sarr, che va in pressing su Milinkovic-Savic che calcia addosso all’attaccante che segna in maniera rocambolesca. Immediata replica dei granata che trovano l’1-1 al 22′ con un rasoterra chirurgico di Elmas su assist di tacco di Vlasic. Nel finale il Toro rimane in dieci, al 41′, per l’espulsione diretta di Ricci per un intervento in ritardo su Ajayi. Ma l’Hellas si accontenta del pareggio che permette ai ragazzi di Zanetti di portarsi a 31 punti, a +7 sulla zona retrocessione. La squadra di Vanoli invece sale a quota 40 e aggancia al decimo posto l’Udinese.

