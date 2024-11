Giallorossi e biancocelesti si affronteranno il 5 gennaio alle 20.45. La finale della Supercoppa italiana il 6 gennaio

La Lega Serie A ha reso noto gli anticipi e i posticipi della 19/a e 20/a giornata di Serie A, le prime due del 2025. Il 5 gennaio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Roma-Lazio, il Derby della Capitale torna quindi a giocarsi in notturna dopo tre anni. L’ultima volta era accaduto il 15 gennaio del 2021, ma allora si giocò a porte chiuse vista la pandemia di Covid. Bisogna tornare addirittura al 2 marzo 2019, sei anni fa circa, per trovare una stracittadina tra Roma e Lazio giocata in notturna e con il pubblico presente.

Questi gli anticipi e posticipi della 19esima giornata di Serie A:

4/1/2025 Sabato 15.00 Venezia-Empoli Dazn; 4/1/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Napoli Dazn; 4/1/2025 Sabato 20.45 Hellas Verona-Udinese Dazn/Sky; 5/1/2025 Domenica 12.30 Monza-Cagliari Dazn; 5/1/2025 Domenica 15.00 Lecce-Genoa Dazn; 5/1/2025 Domenica 18.00 Torino-Parma Dazn; 5/1/2025 Domenica 20.45 Roma-Lazio Dazn; 14/1/2025 Martedì 18.30 Como-Milan Dazn/Sky; 14/1/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Juventus Dazn/Sky; 15/1/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Bologna Dazn.

Questi gli anticipi e posticipi della 20esima giornata di Serie A: 10/1/2025 Venerdì 20.45 Lazio-Como Dazn; 11/1/2025 Sabato 15.00 Empoli-Lecce Dazn; 11/1/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta Dazn; 11/1/2025 Sabato 18.00 Torino-Juventus Dazn; 11/01/2025 Sabato 20.45 Milan-Cagliari Dazn/Sky; 12/1/2025 Domenica 12.30 Genoa-Parma Dazn; 12/1/2025 Domenica 15.00 Venezia-Inter Dazn; 12/01/2025 Domenica 18.00 Bologna-Roma Dazn/Sky; 12/01/2025 Domenica 20.45 Napoli-Hellas Verona Dazn; 13/01/2025 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina Dazn/Sky.

Supercoppa italiana, finale il 6 gennaio alle 20 italiane

La Lega Serie A ha reso noto il programma completo, con i giorni e gli orari, delle gare della Ea Sports Fc Supercup 2024/2025, che si svolgeranno presso la Kingdom Arena di Riyadh in Arabia Saudita. La prima semifinale è in programma Giovedì 2 gennaio 2025 alle 22.00 (ora locale, le 20 in Italia) tra Inter e Atalanta (diretta tv Canale 5); mentre Venerdì 3 gennaio alle 22.00 (ora locale) andrà in scena l’altra semifinale tra Juventus e Milan (Canale 5). La finale si giocherà Lunedì 6 gennaio alle 22.00 (ora locale) sempre con diretta tv su Canale 5.

