La Roma ritrova il successo in Serie A battendo il Torino 1-0 allo stadio Olimpico, nella decima giornata di campionato. La rete che ha deciso la partita è arrivata già al 10′, grazie a Paulo Dybala, abile a sfruttare un errore di Linetty per insaccare il gol della vittoria. I giallorossi conquistano così tre punti preziosi, che portano la squadra a quota 13 in classifica, a una sola lunghezza proprio dal Torino. Per Ivan Juric, ex della sfida, questo risultato offre una boccata d’ossigeno e un rilancio nelle zone centrali della classifica.

