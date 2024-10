I giallorossi giocano in casa contro la Dinamo Kiev, trasferta contro il Twente per i biancocelesti

L’Europa League riparte stasera con le partite della terza giornata della fase a gironi. In campo le due romane: la Roma in casa all’Olimpico contro la Dinamo Kiev e la Lazio in trasferta contro il Twente. Nessuna delle due partite sarà visibile in chiaro in televisione. Alle 18.45 si inizia con Roma-Dinamo Kiev, che sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Alle 21 tocca alla Lazio sul campo del Twente (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Ampio spazio all’approfondimento pre e post-partita con Studio Europa League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

