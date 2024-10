L'ex calciatore al Festival dello Sport di Trento: "Il Milan ha difficoltà esterne"

(LaPresse) – L’ex calciatore Fabio Cannavaro, intervenuto alla settima edizione del Festival dello sport, in corso a Trento fino a domenica, ha commentato l’andamento del campionato di serie A facendo anche previsioni su chi potrebbe vincerlo: bene il Napoli, tra le favorite, secondo il campione del mondo, ma l’Inter rimarrebbe la squadra più attrezzata. “Conte è un allenatore molto deciso e con le idee molto chiare. Sa che ha preso una squadra forte. Se poi aggiungiamo che la società ha fatto 150 milioni di investimento, la squadra è ancora più forte. Conte è bravo all’interno dello spogliatoio: sa entrare nella testa dei giocatori. E’ bravo con i presidenti e chiaro con i tifosi. Insomma il Napoli è una delle favorite a vincere il campionato” ha sottolineato Cannavaro.

Cannavaro: “Il Milan ha difficoltà esterne”

“L’Inter è senza dubbio la squadra più attrezzata che c’è in Italia. La Juve? Ha cambiato molto e ha un allenatore giovane che ha tante idee nuove. E poi c’è il Milan: pur avendo una buona squadra ha difficoltà esterne. Vediamo alla lunga come andrà” ha poi continuato Cannavaro.

“Bastoni diventa top se meno timido in Nazionale”

Il campione del mondo ha parlato, poi, anche della Nazionale. “Mi piace molto Alessandro Bastoni. E’ un giocatore che con l’Inter in questi anni ha fatto molto bene. Dovrebbe prendersi un po’ più di responsabilità in Nazionale, lo vedo sempre un po’ troppo timido. Con un po’ più di personalità ha le carte in regola per diventare un top a livello internazionale” ha detto Cannavaro.

