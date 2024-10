Reti di McTominay, Lukaku e Neres per gli uomini di Conte, momentaneo pareggio di Strefezza per i lariani

Il Napoli ha sconfitto 3-1 il Como nella prima sfida della settima giornata di Serie A. Reti di McTominay, Lukaku e Neres per gli uomini di Conte, momentaneo pareggio di Strefezza per i lariani. La squadra partenopea resta così in testa alla classifica a 14 punti, Como sempre decimo a 8 punti.

