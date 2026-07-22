Esplosione Roma, la procura chiude le indagini: 5 persone a rischio processo

Cinque persone rischiano il processo per l’esplosione della cisterna di Gpl avvenuta il 4 luglio 2025 nel distributore di carburante di via dei Gordiani, a Roma, tragedia che costò la vita al dipendente e ispettore di ‘piazzola’ Claudio Ercoli, 67 anni, e provocò ingenti danni agli edifici della zona, oltre a numerosi feriti. La Procura di Roma ha infatti chiuso le indagini nei confronti dei cinque indagati, contestando, a vario titolo, i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni.

Tra gli indagati figurano Mauro B., autista dell’autocisterna, Laura P., gestore dell’impianto, Fabio F., titolare del contratto di appalto per la fornitura, Cristiano M., verificatore dell’impianto, e Giovanni Pietroboni, responsabile di EcoGasauto. Con la chiusura delle indagini, gli indagati potranno presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

L’inchiesta e la ricostruzione

L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conso e condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Asl, dalla Squadra Mobile e dalla polizia scientifica della Questura di Roma, dai vigili del fuoco e dal commissariato Tor Pignattara, con il supporto della relazione tecnica predisposta dai tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo quanto ricostruito dalla superperizia disposta dalla procura, l’esplosione sarebbe stata causata dal distacco dell’erogatore della cisterna, rimasto agganciato al serbatoio del distributore dopo il rifornimento. L’autocisterna, ripartita con il bocchettone ancora inserito, avrebbe strappato il collegamento provocando la fuoriuscita di Gpl e il successivo devastante incendio culminato nell’esplosione.