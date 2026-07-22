Home > Spettacoli > Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli fanno domanda per la cittadinanza russa

Le due starebbero valutando anche l’acquisto di una casa

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno fatto domanda per ottenere la cittadinanza russa. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti.

“Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa – afferma l’attrice – Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”. Secondo quanto riporta l’agenzia le due donne stanno anche valutando l’acquisto di una casa a Mosca o San Pietroburgo per poter portare in Russia altri membri della famiglia.