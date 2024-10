L'attaccante dopo la vittoria in Europa League contro il Nizza

“L’Europa dev’essere sempre un obiettivo per la Lazio, sia Europa che Champions League. Vogliamo e abbiamo anche la capacità per arrivare in Champions. La Lazio è forte, però è presto per dire qualcosa”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Pedro, a segno nella vittoria 4-1 contro il Nizza in Europa League.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata