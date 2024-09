Termina in pareggio il derby toscano della sesta giornata di campionato

Termina 0-0 Empoli-Fiorentina, derby toscano della sesta giornata del campionato di Serie A. Al ‘Castellani’ poche occasioni. Per l’Empoli un tentativo di Pezzella parato da De Gea. Per la Fiorentina un’occasione di Gosens. Dopo questo pareggio l’Empoli sale a 10 punti in classifica, la Fiorentina a 7.

