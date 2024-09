Nell'altro match delle 15.00, il Como ha battuto il Verona 3-2

La Roma in rimonta supera il Venezia per 2-1 all’Olimpico nella gara valida per la sesta giornata di campionato. Veneti in vantaggio con Pohjanpalo al 44′, nella ripresa il forcing dei giallorossi viene premiato con le reti di Cristante al 74′ e Pisilli all’83’. Per la squadra di Juric seconda vittoria consecutiva dopo il successo casalingo sull’Udinese.

Como-Verona 3-2, secondo successo di fila per Fabregas

Nell’altro match delle 15.00, il Como ha battuto il Verona 3-2. Per la squadra di Fabregas in rete Cutrone, autore di una doppietta, e Belotti. Il Verona aveva trovato il pareggio con un rigore di Lazovic. Nel recupero il gol del 2-3 firmato Lambourde. Grazie a questo successo, il secondo di fila, il Como si porta a 8 punti in classifica. Il Verona di Paolo Zanetti resta a 6 punti.

