"Ci spiace tanto perché ci tenevamo ai tre punti" ha detto il centrocampista giallorosso.

Il calciatore della Roma, Tommaso Baldanzi ha commentato in zona mista il pari per 1-1 all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao nel match d’esordio in Europa League. “Gran primo tempo, nella ripresa ci siamo abbassati e abbiamo perso un po’ di energie positive. Ci spiace tanto perché ci tenevamo ai tre punti” ha detto il centrocampista giallorosso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata