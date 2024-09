I Bianconeri giocheranno in casa alle 18:45 contro il Psv Eindhoven mentre i Rossoneri ospiteranno il Liverpool alle 21:00

Sono Juventus e Milan le prime squadre italiane a debuttare nella nuova Champions League. I Bianconeri giocheranno in casa martedì alle 18:45 contro il Psv Eindhoven mentre i Rossoneri ospiteranno il Liverpool alle 21:00. Si tratta della prima di otto giornate del nuovo formato della Coppa dei Campioni. A seguire mercoledì sarà la volta di Inter (in trasferta contro il Manchester City) e Bologna (in casa contro lo Shakhtar Donetsk) mentre giovedì toccherà all’Atalanta (a Bergamo contro l’Arsenal).

Thiago Motta: “Manca dal 1996? Nessuna pressione”

“Champions che manca dal 1996? Non c’è nessuna pressione, abbiamo una storia bellissima in Italia e in Europa”, ha detto Thiago Motta nella conferenza stampa di presentazione della sfida al Psv di domani. “Vlahovic? Lo vedo bene, deve accettare le critiche e andare avanti. Se oggi non abbiamo preso gol è anche grazie a lui. Tornerà a segnare”, ha aggiunto l’allenatore juventino.

Thiago Motta: “Grande emozione, non vedo l’ora di cominciare”

“C’è grande emozione e orgoglio, non vedo l’ora di cominciare. Sarà una bella partita tra due squadre che vogliono giocare a calcio. Faremo di tutto per portare a casa il risultato”. “A Empoli abbiamo fatto una buona prestazione, ma non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo. È un capitolo chiuso“, ha aggiunto il tecnico.

